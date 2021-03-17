Мазепин поставил задачу на сезон - интегрироваться в «Формулу-1»

Российский гонщик команды «Хаас» рассказал о своих целях на сезон в «Формуле-1».

«Цели на сезон? Максимально хорошо интегрироваться в «Формулу-1». Это большой чемпионат с абсолютным подходом. Я до этого никогда такого не видел в работе сотрудников и гонщиков в других чемпионатах. Главное — это не совершать большого количества ошибок, постепенно учиться и прогрессировать, - сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что для россиянина текущий сезон в «Формуле-1» будет дебютным. Вторым пилотом команды стал сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.