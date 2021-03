«Хаас» представил шлем Мазепина в новом сезоне

Команда «Хаас» представила шлем российского пилота Никита Мазепина, в котором он будет выступать в сезоне-2021.

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу коллектива «Формулы-1», шлем 22-летнего гонщика выполнен в оранжево-черных цветах. Отметим, что на экипировке присутствуют имя команды, ее спонсор – российская компания «Уралкалий», а также имя самого пилота.

Напомним, что для россиянина текущий сезон в «королевских гонках» станет дебютным. Ранее он выступал в «Формуле-2».

28 марта стартует первые соревнования нового сезона – Гран-при Бахрейна.

It’s an eye-catcher 🤩



Presenting @nikita_mazepin’s helmet for the 2021 season! #HaasF1 pic.twitter.com/LmWr1dOZ35