Нико Росберг: Никто не подбирался к Хэмилтону так близко как Ферстаппен

«Шансы Льюиса всё ещё больше, потому что сложно представить, что кто-то сможет набрать больше очков чем он, на протяжении всего сезона. Так что я бы действительно поставил на Хэмилтона. Но с точки зрения предсезонных тестов, Ферстаппен как никогда близок к тому, чтобы опередить Льюиса в чемпионате. На протяжении многих лет никто не подбирался к Хэмилтону так близко», — цитирует Росберга Sky Sports.

Напомним, британец Льюис Хэмилтон является семикратным и действующим чемпионом мира в «Формуле-1».