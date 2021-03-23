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23 марта 22:12
автор: Александр Шульгин

Берни Экклстоун: Изменился мир, а не «Формула-1»

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун сравнил взаимоотношения команд и пилотов «Формулы-1» раньше и в нынешнее время.

«Я испытываю сожаление по отношению к людям, которые не видели «Формулы-1» эпохи 60-80-х годов. Я не говорю, что тогда все было идеально, а сейчас все неправильно. Я просто хочу сказать, что все было иначе. Все мы помогали друг другу. Если у кого-то были проблемы с двигателем, а у кого-то был запасной мотор, то команды делились друг с другом.

Думаю, что изменился мир, а не «Формула-1». Как бы то ни было, надеюсь продержаться еще некоторое время», — цитирует Экклстоуна The Daily Telegraph.

Напомним, новый сезон «королевских» гонок стартует 26-го марта в Бахрейне.

источник: Daily Telegraph
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