Фернандо Алонсо: Мы не узнаем реальный расклад сил, пока машины не появятся на трассе

«Что касается скорости, то говорить по этому поводу что-то ещё слишком рано. Думаю, мы не узнаем реальный расклад сил на стартовой решётке до тех пор, пока машины не появятся на трассе в субботу. Тогда они будут ехать с минимальным количеством топлива, на быстрейшей резине и с полной мощностью мотора. Ожидаю несколько сюрпризов», — цитирует Алонсо RaceFans.

Напомним, Гран-при Бахрейна, первый в новом сезоне «Формулы-1», пройдет с 26 по 28 марта.

В нынешнем чемпионате «королевских» гонок снова примет участие российский пилот: Никита Мазепин сядет за руль «Хааса». Его партнером по команде станет сын легендарного Михаэля Шумахера - Мик.