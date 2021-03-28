Льюис Хэмилтон: Если бы Ферстаппен не допустил ошибку, то выиграл бы гонку

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат первой гонки нового сезона «Формулы-1».

«Я всем благодарен. Если бы Ферстаппен не допустил ошибку, то, скорее всего, выиграл бы гонку. Он фантастический гонщик, и их болид быстрее. Это была одна из моих сложнейших побед за последнее время. У нас впереди отличное сражение. Я насладился борьбой, будем двигаться дальше», — приводит Sky Sports слова британца.

«Мерседес» захватил лидерство в Кубке конструкторов после 1-го этапа, набрав 41 очко. У «Ред Булла» 28 баллов.

Второй этап пройдет в Имоле с 16 по 18 апреля.