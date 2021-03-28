Мазепин – после аварии в Бахрейне: Есть время все проанализировать и вернуться сильнее

Пилот «Хааса» Никита Мазепин, попавший в аварию во время Гран-при Формулы-1 в Бахрейне, рассказал о случившемся и дал обещание исправить собственные ошибки.

«На старте ничего плохого не произошло, был хороший старт, я был им очень доволен, потом вошел во второй поворот, мой напарник был очень близко со мной, я постарался его избежать, потому что он находился на более быстрой траектории и соответственно имел лучший выход. После этого я наехал на поребрик, потерял «держак» и меня развернуло.

Это один из тех моментов, который происходит меньше трех секунд, а потом о нем очень долго думаешь. Безусловно, опыт накапливается и такого не должно больше повториться, ты привыкаешь к машине. Но был особенно трудный уик-энд, начиная с пятницы. Всю ту уверенность, которую получилось наработать на тестах и уверенность в машине, я потерял. Нужно проанализировать.

К сожалению, сейчас достаточно долгий перерыв для Формулы-1 – две недели. Но есть время все проанализировать и вернуться сильнее», – заявил Мазепин в интервью «Матч ТВ».