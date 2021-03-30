Гюнтер Штайнер: Мазепину не приходится ждать мягкого отношения к себе

«В таких ситуациях всегда хочется доказать свою ценность. Не знаю, как сильно эта критика влияла на него. Мне не хочется винить критиков, но такой опыт в зимний перерыв явно не пошёл на пользу Никите. Мазепину не приходится ждать мягкого отношения к себе. Критики ждут от него ошибки, чтобы снова винить его», — приводит слова Штайнера Nextgen-Auto.

Напомним, в минувшие выходные в Бахрейне стартовал новый сезон «королевских» гонок.

Победу в первой гонке сезона одержал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

Мазепин сошел дистанции в самом начале после ошибки.