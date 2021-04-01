Гюнтер Штайнер: Из-за изменения правил автомобиль стал хуже

«Единственное, что мы сделали, это адаптировали машину под регламент этого сезона. Из-за изменения правил автомобиль на самом деле стал хуже, так как снизилась прижимная сила.

Когда мы начали разработку автомобиля в ноябре прошлого года, мы знали, что не сможем догнать соперников. Зачем тратить деньги? Машина была плохой в 2019 году, она не стала намного лучше в 2020-м, и вдруг мы инвестируем в машину, которая будет участвовать только в 23 гонках? На мой взгляд, это было бы полным безумием.

На каком-то этапе возникает вопрос — если вложить большие деньги, мы будем шестыми? Нет. Седьмыми? Нет. Лучшее, к чему мы могли стремиться, — восьмое место. Тот ли это случай, когда действительно стоит инвестировать в ближайшие шесть месяцев, и потерять из виду следующие пять лет? Нет.

В этом году мы будем уступать, но в следующем году, надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы были в сезоне-2018», — приводит слова Штайнера пресс-служба Формулы-1.

Напомним, в команде выступают российский пилот Никита Мазепин и сын Михаэля Шумахера - Мик.