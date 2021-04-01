Хельмут Марко: В третьем секторе Перес был быстрее Ферстаппена

«Гоночный темп на том же уровне, что и у Ферстаппена. Если он ехал в чистом воздухе, то показывал то же время. В третьем секторе он в среднем был быстрее Макса. Что касается квалификаций, ему просто нужно собрать круг воедино. Уверены, что он приблизится к Максу и в квалификациях», — приводит слова функционера «Motorsport-Total».

Напомним, Ферстаппен выиграл квалификацию, однако в гонке финишировал вторым, пропустив вперед Льюиса Хэмилтона.

Перес, стартовавший из-за технических проблем последним, совершил прорыв на пятое место.