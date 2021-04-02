Флавио Бриаторе: «Феррари» будет бороться за звание третьей лучшей команды на решетке

«Феррари» способна бросить вызов соперникам, но команде будет трудно бороться за подиум, если финишировать будут все машины. «Феррари» будет бороться за звание третьей лучшей команды на решетке. Есть «Мерседес» и «Ред Булл», а дальше идет «Феррари». В «Скудерии» сделали шаг вперёд по сравнению с минувшим сезоном. У них есть отличные пилоты в лице Леклера и Сайнса, которые проделали отличную работу. Как бы то ни было, этот болид имеет пределы», — приводит слова Бриаторе «Racingnews365».

Напомним, на Гран-при Бахрейна Шарль Леклер финишировал шестым, а Карлос Сайнс занял восьмое место.