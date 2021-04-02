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Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 82' Барнсли 1 Рединг 1 П1 5.60 Х 1.30 П2 7.70
КХЛ - плей-офф 3-й период ЦСКА 2 СКА 0 П1 1.97 Х 3.70 П2 3.60
Италия - Серия B 2-й тайм, 54' Лечче 1 Салернитана 0 П1 1.20 Х 6.20 П2 17.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 55' Венеция 0 Реджина 1 П1 6.60 Х 3.80 П2 1.55
Италия - Серия B 2-й тайм, 58' Виченца 1 Читтаделла 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 9.10
Италия - Серия B 2-й тайм, 53' Кьево 0 СПАЛ 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 55' Брешия 3 Порденоне 1 П1 1.05 Х 17.0 П2 24.0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 55' Варзим 2 Бенфика Б 1 П1 1.45 Х 3.80 П2 7.80
Италия - Серия B 2-й тайм, 57' Виртус Энтелла 1 Монца 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 13' Алмере Сити 0 НЕК Неймеген 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 12' Телстар 0 Утрехт-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 12' Хелмонд Спорт 1 АЗ Алкмар-2 0
Нидерланды - Первый дивизион не начался МВВ Маастрихт 0 Эйндховен 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 13' Аякс-2 0 НАК Бреда 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 13' Эксельсиор 0 ПСВ Эйндховен- 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.50
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 12' Ден Босх 0 Осс 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.33
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 13' Волендам 0 Камбюр 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.81
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 12' Де Графсхап 0 Дордрехт 0
Испания - Примера 22:00 Леванте 0 Уэска 0 П1 2.36 Х 3.50 П2 3.10
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Райо Вальекано 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Бирмингем Сити 0 Суонси Сити 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.50
Португалия - Сегунда 22:30 Пенафиел 0 Академику 0 П1 2.02 Х 3.00 П2 4.00
Португалия - Примейра 22:30 Насьонал 0 Портимоненсе 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
02 апреля 20:03
автор: Александр Шульгин

Ландо Норрис: Шумахер тоже развернулся. Давайте хейтить его также

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал момент с аварией россиянина Никиты Мазепина на Гран-При Бахрейна, призвав не винить во всем гонщика «Хааса».

«Ну и манёвр. Это сложный момент. Во многом авария объясняется тем, что это его первая гонка. Впереди него 18 машин, или сколько там? Перед ним поток грязного воздуха, в общем, это такая зона турбулентности. Возможно, в этот момент у него вообще не было прижимной силы.

Он пытался внести коррективы, но переборщил. У него была сложная ситуация. Было ли слишком амбициозно с его стороны так нажать на газ? Да. Но всё это комбинация факторов. Сам болид не упрощал его задачу. Чем хуже машина, тем больше вероятность разворота. Ребята, Шумахер тоже развернулся. С этим нет никаких проблем? Давайте хейтить его также. Правила должны быть одинаковы для всех», — написал Норрис в социальной сети Twitch.

Напомним, Мазепин из-за ошибки в начале гонки в рамках Гран-При Бахрейна допустил ошибку, из-за которой сошел с дистанции.

Норрис финишировал четвертым.

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