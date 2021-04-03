Даниэль Риккардо: Надеюсь уже в следующем году «Макларен» сможет бороться за чемпионский титул

Даниэль Риккардо заявил о том, что уже в следующем году сможет принять участие в борьбе за чемпионский титул за рулем «Макларена».

«Речь не идет о каких-то моих планах, – цитирует Риккардо PlanetF1. – Все дело в том, что команда создала очень хорошую основу. И, как мне кажется, если я смогу достичь своих целей, грамотно воспользоваться этой базой, то мы сможем бороться за чемпионский титул. Надеюсь, что это произойдет уже в следующем году».

28 марта на Гран-при Бахрейна, первом этапе сезона-2021, Риккардо в своей дебютной гонке за «Макларен» финишировал седьмым, а его британский напарник Ландо Норрис занял четвертое место.