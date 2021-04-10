«Хаас» отложил начало продаж атрибутики в цветах российского флага

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 42' Академика 1 Порту Б 1 П1 2.45 Х 2.60 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Эрцгебирге 0 Санкт-Паули 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Тамбов 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 10.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Бохум 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Англия - Премьер-лига 14:30 Манчестер Сити 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.38 Х 5.30 П2 8.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Миллуолл 0 Суонси Сити 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.50
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Порденоне 0 П1 2.12 Х 3.10 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Кадис 0 П1 1.88 Х 3.20 П2 5.20
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 СПАЛ 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.50
Испания - Сегунда 15:00 Понферрадина 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.85 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пескара 0 П1 2.22 Х 3.30 П2 3.40
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Салернитана 0
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Монца 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.23
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Кротоне 0 П1 1.79 Х 4.20 П2 4.20
Германия - Бундеслига 16:30 Вердер 0 РБ Лейпциг 0
Германия - Бундеслига 16:30 Герта 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Бундеслига 16:30 Айнтрахт Ф 0 Вольфсбург 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.90
Германия - Бундеслига 16:30 Бавария 0 Унион 0 П1 1.63 Х 4.20 П2 5.40
Россия - Премьер-Лига 16:30 Уфа 0 Ахмат 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Бёртон Альбион 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.10
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 5.10 Х 4.00 П2 1.65
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Чарльтон Атлет 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.30
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 2.45 Х 3.40 П2 2.85
Англия - Первая лига 17:00 Линкольн Сити 0 Блэкпул 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.55
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Уимблдон 0 П1 2.22 Х 3.50 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Ковентри Сити 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 5.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Лутон Таун 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.38
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Шрусбери Таун 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Мидлсбро 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.80
10 апреля 11:51
автор: Александр Шульгин

«Хаас» отложил начало продаж атрибутики в цветах российского флага

До августа будет доступна продукция только в старой расцветке.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Причины такого решения не сообщаются.

Напомним, спонсором команды выступает российская компания «Уралкалий», владельцем которой является бизнесмен Дмитрий Мазепин, чей сын Никита в этом сезоне сел за руль болида «Хааса» в качестве боевого пилота в «королевских» гонках.

По этой причине «Хаас» поменял цвета своих машин на бело-сине-красные, что ранее уже привлекало внимание ВАДА в связи с запретом на использование российскими спортсменами национального флага и гимна.

источник: «Хаас»
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