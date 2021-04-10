«Хаас» отложил начало продаж атрибутики в цветах российского флага

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Причины такого решения не сообщаются.

Напомним, спонсором команды выступает российская компания «Уралкалий», владельцем которой является бизнесмен Дмитрий Мазепин, чей сын Никита в этом сезоне сел за руль болида «Хааса» в качестве боевого пилота в «королевских» гонках.

По этой причине «Хаас» поменял цвета своих машин на бело-сине-красные, что ранее уже привлекало внимание ВАДА в связи с запретом на использование российскими спортсменами национального флага и гимна.