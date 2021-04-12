Эндрю Шовлин: «Мерседес» и «Ред Булл» идут плечом к плечу

«Нет сомнений в том, что «Ред Булл» действительно хорошо работает. Очевидно, сейчас Макс стал очень зрелым, умным гонщиком, и с ним тяжело бороться.

Вне зависимости от первой гонки это будет непростой чемпионат. Борьба будет жесткой, и мы не собираемся от этого отказываться. Сейчас обе команды идут плечом к плечу, так что, думаю, это будет непростой сезон», — приводит слова Шовлина «RaceFans».

Напомним, на первом этапе стартовавшего сезона «королевских» гонок в рамках Гран-при Бахрейна победу одержал действующий чемпион мира и представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Пилот «Редм Булла» Макс Ферстаппен финишировал вторым.