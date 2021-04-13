Никита Мазепин: В Имоле квалификация играет ключевую роль

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи.

«Было важно воспользоваться двухнедельным перерывом и подумать над тем, что необходимо улучшить, – цитирует Мазепина F1 Only. – Разумеется, таких вещей много, ведь я новичок. К тому же было приятно побыть дома и увидеться с семьей.

Я гонялся в Имоле в «Формуле-3» в 2016 году. Это олдскульный трек, очень особенный из-за связи с Айртоном Сенной. Конечно, в «Формуле-1» многое по-другому

Работа на симуляторе очень важна, потому что я пять лет не выступал на этом автодроме. Квалификация играет ключевую роль, потому что возможностей для обгонов в гонке будет очень мало. Так что это самое главное. Также определяющим фактором станет попадание в ритм уик-энда».

В субботу, 17 апреля состоится квалификация Гран-при Эмилии-Романьи, второго этапа сезона Формулы-1. Гонка в Имоле пройдет в воскресенье, 18 апреля.