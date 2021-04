Квалификации Гран-при Эмилии-Романьи начнется на час раньше из-за похорон принца Филиппа

Руководство Формулы-1 приняло решение изменить расписание квалификации Гран-при Эмилии-Романьи из-за церемонии погребения принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Официальный сайт соревнований сообщает, что квалификация на автодроме в итальянской Имоле пройдет в субботу, 17 апреля, но начнется на час раньше, чем было запланировано изначально – в 15:00 по московскому времени.

Перед началом квалификационных заездов проведут минуту молчания.

Гонка второго этапа нынешнего сезона пройдет в воскресенье, 18 апреля.

This weekend's schedule has been adjusted as a mark of respect for the funeral of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh



Saturday's sessions are 1 hour earlier; Friday moves back 30 minutes



There will be a minute's silence ahead of qualifying pic.twitter.com/Cy5ZnscDio