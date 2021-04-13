Гран-при Канады может пройти без зрителей в формате «пузыря»

Органы здравоохранения канадской провинции Квебека готовы разрешить проведение этапа чемпионата «Формулы-1» без зрителей.

По информации Radio Canada, Гран-при Канады состоится без болельщиков на трибунах и в формате «пузыря». Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали хочет, чтобы представителям команд разрешили въехать и выехать из североамериканского государства без обязательного карантина.

Ранее организаторы этапа «Формулы-1» запросили у правительства Канады 6 млн долларов компенсации, если гонка пройдет без зрителей.

Гран-при Канады запланирован в период с 11 по 13 июня.