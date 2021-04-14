Ярно Трулли: Я всегда предпочитал доказывать все результатами, а не играть в политику

«Фернандо - один из тех, кто любит психологические игры и занимается политикой в команде.

Я - не такой. Я всегда предпочитал доказывать все результатами, а не играть в политику.

Но это черта топ-пилота. За счет политики он всегда старался извлечь максимум из команды и добиться максимума для себя», - приводит слова Трулли пресс-служба «Формулы-1».

Напомним, в рамках первого Гран-при нового сезона «королевских» гонок в Бахрейне Алонсо, выступающий за «Альпин», не смог закончить гонку.