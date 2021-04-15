СМИ: Квят заменит Алонсо или Окона на Гран-при Эмилии-Романьи

Даниил Квят сможет принять участие в Гран-при Эмилии-Романьи.

Как сообщает RT, ссылаясь на GP Blog, один из пилотов команды «Альпин» (Фернандо Алонсо или Эстебан Окон) сдал положительный тест на коронавирус, а потому будет вынужден пропустить этап в итальянской Имоле.

В «Альпин» пока эту информацию не комментируют.

Напомним, что в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури» на полном расписании, но не получил контракт на нынешний сезон и стал резервным пилотом «Альпин».

Второй этап сезона Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи пройдет в Имоле с 16 по 18 апреля.