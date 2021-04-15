Никита Мазепин: Я получил достаточно жесткий урок

«Не могу сказать, что болидом управлять слишком сложно. Я неплохо провёл время с командой во время тестов. Но я бы сказал, что в гонке решил атаковать на 101 процент. При этом на трассе был сильный ветер, который постоянно менял направление. Это то, чего я не ожидал и к чему не был готов. Получил достаточно жёсткий урок. Но теперь такое больше не повторится», — приводит слова российского спортсмена официальный сайт «Формулы-1».

Напомним, в первой гонке сезона уже на первом круге болид Мазепина развернуло, и россиянин сошел с дистанции.

Второй Гран-при сезона пройдет в Италии с 16-го по 18-е апреля.