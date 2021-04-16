«Астон Мартин» планирует обратиться в ФИА с целью пересмотра технического регламента

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 65' НЕК Неймеген 1 АЗ Алкмар-2 2 П1 5.80 Х 3.50 П2 1.65
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.45
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Дармштадт 98 2 Гройтер Фюрт 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 22' Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 4.90 Х 4.10 П2 1.65
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 22' Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.33 Х 2.95 П2 3.50
Испания - Сегунда 1-й тайм, 22' Фуэнлабрада 0 Сабадель 1 П1 4.10 Х 3.20 П2 2.00
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.27 Х 3.40 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.70 Х 3.80 П2 1.85
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 2.30 Х 3.00 П2 3.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.65 Х 3.70 П2 2.34
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.80
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.21 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.10
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 5.80 Х 4.10 П2 1.62
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
16 апреля 18:53
автор: Александр Шульгин

«Астон Мартин» планирует обратиться в ФИА с целью пересмотра технического регламента

Руководитель команды Отмар Зафнауэр заявил, что «конюшни», у чьих болидов низкий «рейк», потеряли намного больше прижимной силы.

«Думаю, сейчас правильная вещь — провести обсуждения с ФИА и выяснить, что именно произошло и почему. Потом посмотреть, может ли что-то быть сделано, что сделает условия более равными. Мы как команда обязаны упорно работать, чтобы отыграть обратно все потери, но в то же время мы должны вести обсуждения с ФИА, может ли что-то быть сделано, чтобы всё стало чуть более равным», — приводит слова Зафнауэра «Motorsport Week».

Напомним, за британцев выступают Лэнс Стролл и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

источник: Motorsport Week
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