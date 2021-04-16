«Астон Мартин» планирует обратиться в ФИА с целью пересмотра технического регламента

«Думаю, сейчас правильная вещь — провести обсуждения с ФИА и выяснить, что именно произошло и почему. Потом посмотреть, может ли что-то быть сделано, что сделает условия более равными. Мы как команда обязаны упорно работать, чтобы отыграть обратно все потери, но в то же время мы должны вести обсуждения с ФИА, может ли что-то быть сделано, чтобы всё стало чуть более равным», — приводит слова Зафнауэра «Motorsport Week».

Напомним, за британцев выступают Лэнс Стролл и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.