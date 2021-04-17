Ферстаппен выиграл третью свободную практику в Имоле, Мазепин занял последнее 20-е место

В итальянской Имоле завершилась третью свободная практика в рамках Гран-при Эмилии Романьи.
Первое место в итоговом протоколе занял голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проехав свой лучший круг за 1 минуту и 14,958 секунды.
Вторым оказался британец Ландо Норрис из «Макларена» с отставанием в 0,456 секунды. Третье время у его соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Семикратный чемпион мира проиграл Ферстаппену 557 тысячных секунды.
Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас» занял последнее 20-е место с отставанием в 2,440 секунды.
Вчера, 16 апреля, обе свободные практики выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который на сей раз оказался восьмым.
Формула-1
2-й этап
Гран-при Эмилии-Романьи
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола (Италия)
Третья свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:14,958 (18 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») –+0,456 (17)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,557 (18)
4. Серхио Перес («Ред Булл») – +0,593 (18)
5. Шарль Леклер («Феррари») – +0,780 (21)
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +0,932 (22)
7. Карлос Сайнс («Феррари») – +0,950 (21)
8. Валттери Боттас («Мерседес») – +0,950 (19)
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – +1,228 (20)
10. Эстебан Окон («Альпин») – +1,270 (20)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») – +1,272 (20)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – +1,287 (19)
13. Даниэль Риккардо («Макларен») – +1,295 (17)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – +1,431 (19)
15. Джордж Расселл («Уильямс») – +1,469 (20)
16. Мик Шумахер («Хаас») – +1,490 (22)
17. Николас Латифи («Уильямс») – +1,579 (15)
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +1,654 (22)
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,845 (23)
20. Никита Мазепин («Хаас») – +2,440 (23)