Ферстаппен выиграл третью свободную практику в Имоле, Мазепин занял последнее 20-е место

В итальянской Имоле завершилась третью свободная практика в рамках Гран-при Эмилии Романьи.

Первое место в итоговом протоколе занял голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проехав свой лучший круг за 1 минуту и 14,958 секунды.

Вторым оказался британец Ландо Норрис из «Макларена» с отставанием в 0,456 секунды. Третье время у его соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Семикратный чемпион мира проиграл Ферстаппену 557 тысячных секунды.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас» занял последнее 20-е место с отставанием в 2,440 секунды.

Вчера, 16 апреля, обе свободные практики выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который на сей раз оказался восьмым.