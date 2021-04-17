Мазепин - о квалификации Гран-при Эмилии-Романьи: Было непросто, но я продолжаю прогрессировать

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвел итог квалификации второго этапа «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи.

«Сложно здесь собрать оптимальный круг, потому что трасса была очень холодной, необходимо добиться нужной температуры шин. Для этого нужно ехать быстро, а другие болиды при этом замедляются. Было непросто, но рад, что продолжаю прогрессировать. Теперь мы уже выжимаем из машины почти всё, создаем хорошую базу», — приводит слова пилота пресс-служба команды.

22-летний гонщик показал 19-й результат.

Гонка Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле состоится 18 апреля. Начало в 16:00 (мск)