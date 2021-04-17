Мазепин ответил на критику Джовинацци по поводу квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин ответил на обвинения гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци по поводу пилотажа в квалификации этапа «Формулы-1» в Имоле.

«Очевидно, что в первом сегменте на трассе появляются все пилоты. Трасса недостаточно большая для того, чтобы все на ней поместились. Что касается джентльменского соглашения, у меня с этим нет никаких проблем. Когда у тебя остается три секунды до конца квалификации, ты решаешь: пойти на еще один круг, или свернуть в боксы? Не думаю, что есть какая-то проблема. Я здесь, чтобы делать быстрые круги, мы все в равных условиях», — цитирует россиянина Autosport.

Джовинации показал 17-е время, Мазепин - 19-е.

Гонка Гран-при Эмилии-Романьи состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало в 16:00 (мск).