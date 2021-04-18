В Майами будет проходить этап Формулы-1

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали объявил о проведении Гран-при Майми с 2022 года.

— Мы рады объявить, что гонки Формулы-1 будут проходить в Майами, начиная с 2022 года. Мы с нетерпением ждем возможности впервые в истории нашего спорта провести в Майами величайшее гоночное зрелище на планете, — передает слова исполнительного директора Формулы-1 пресс-служба организации.

В сезоне Формулы-1 2021 года с 22 по 24 октября пройдет этап чемпионата мира в американском Остине.