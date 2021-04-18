В Майами будет проходить этап Формулы-1

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 81' Каза Пия 0 Академика 3
Италия - Серия А 2-й тайм, 70' Милан 2 Дженоа 1 П1 1.10 Х 9.30 П2 28.0
Франция - Лига 1 перерыв ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.60
Россия - Премьер-Лига перерыв Арсенал 2 Тамбов 0
Англия - Чемпионшип перерыв Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 3.50 Х 2.24 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Ян 0 Хайденхайм 1
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.10 Х 2.95 П2 2.15
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Бохум 0 Ганновер-96 1 П1 2.08 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Примера не начался Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.65 Х 3.25 П2 2.85
Испания - Сегунда не начался Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Испания - Сегунда не начался УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.08
Испания - Примера не начался Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.30
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.31 Х 5.60 П2 10.5
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.38 Х 3.50 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.33
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.33
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
КХЛ - плей-офф 18:00 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.85 Х 3.90 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
18 апреля 14:20
автор: Артем Спиридонов

В Майами будет проходить этап Формулы-1

Контракт заключен сроком на 10 лет.

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали объявил о проведении Гран-при Майми с 2022 года.

— Мы рады объявить, что гонки Формулы-1 будут проходить в Майами, начиная с 2022 года. Мы с нетерпением ждем возможности впервые в истории нашего спорта провести в Майами величайшее гоночное зрелище на планете, — передает слова исполнительного директора Формулы-1 пресс-служба организации.

В сезоне Формулы-1 2021 года с 22 по 24 октября пройдет этап чемпионата мира в американском Остине.

источник: Формула-1
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