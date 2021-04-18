Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Мазепин на 16-м месте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов одержал победу во второй гонке сезона-2021 - «Гран-при Эмилии-Романьи».
По итогам 63 кругов он опередил британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 22 секунды. Третьим стал его соотечественник из «Макларена» Ландо Норрис (+23,702).
Никита Мазепин из «Хааса» финишировал 16-м. Ферстаппен опередил россиянина на 2 круга.
Формула-1
2-й этап
Гран-при Эмилии-Романьи
Имола. Автодром имени Энцо и Дино Феррари
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 63 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +22,000
3. Ландо Норрис («Макларен») - +23,702
4. Шарль Леклер («Феррари») – +25,579
5. Карлос Сайнс («Феррари») – +27,036
6. Даниэль Риккардо («Макларен») – +51,220
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – +51,909
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +52,818
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1:04,773
10. Эстебан Окон («Альпин») – +1:05,704
11. Фернандо Алонсо («Альпин») - +1.06,561
12. Серхио Перес («Ред Булл») - +1.07,151
13. Юке Цунода («Альфа Таури») - +1.13,184
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 1 круг
15. Мик Шумахер («Хаас») — + 2 круга
16. Никита Мазепин («Хаас») — + 2 круга...