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НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Анахайм Дакс 1 Вегас Голден Н 3 П1 21.0 Х 10.0 П2 1.07
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18 апреля 23:22
автор: Александр Поволоцкий

FIA оштрафовала Стролла и Райкконена по итогам гонки «Гран-при Эмилии-Романьи»

Финский гонщик лишился заработанных очков.

FIA присудила штрафные секунды по итогам гонки «Гран-при Эмилии-Романьи».

По информации пресс-службы «Формулы-1», санкции были применены к двум гонщикам. К результату пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла за обгон с выездом за белую линию было прибавлено пять секунд.

Гонщику «Альфа Ромео» Кими Райкконену за нарушение порядка рестарта было вынесено тридцатисекундное наказание.

Стролл был перемещен с 7-й на 8-ю строчку протокола, уступил свою позицию Пьеру Гасли из «Альфа Таури».

Райкконен, финишировавший на девятом месте, стал 13-м. На 9-ю строчку переместился Эстебан Окон из «Альпин», а его партнер по конюшне испанец Фернандо Алонсо стал десятым.

источник: Formula1.com
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