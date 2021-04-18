FIA оштрафовала Стролла и Райкконена по итогам гонки «Гран-при Эмилии-Романьи»

FIA присудила штрафные секунды по итогам гонки «Гран-при Эмилии-Романьи».

По информации пресс-службы «Формулы-1», санкции были применены к двум гонщикам. К результату пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла за обгон с выездом за белую линию было прибавлено пять секунд.

Гонщику «Альфа Ромео» Кими Райкконену за нарушение порядка рестарта было вынесено тридцатисекундное наказание.

Стролл был перемещен с 7-й на 8-ю строчку протокола, уступил свою позицию Пьеру Гасли из «Альфа Таури».

Райкконен, финишировавший на девятом месте, стал 13-м. На 9-ю строчку переместился Эстебан Окон из «Альпин», а его партнер по конюшне испанец Фернандо Алонсо стал десятым.