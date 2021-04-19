Макс Ферстаппен: Удержаться на трассе было очень тяжело

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 2-й тайм, 84' Индепендьенте 1 Дефенса и Хуст 0 П1 1.11 Х 6.50 П2 22.0
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Филадельфия Фл 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 2.95 Х 4.70 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Ванкувер Кэнак 0 Торонто Мэйпл 0 П1 4.00 Х 4.70 П2 1.69
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Орландо Мэджик 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.85 П2 1.95
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Шарлотт Хорнет 0 Портленд Трэйл 0 П1 2.50 П2 1.56
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Рэптор 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.42 П2 2.85
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Даллас Маверик 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.26 П2 4.00
Аргентина - Примера 03:00 Колон 0 Годой-Крус 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 5.10
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.21 П2 4.60
Германия - Бундеслига 19:30 Ольденбург 0 Бамберг 0
Португалия - Сегунда 20:00 Ковильян 0 Арока 0
Испания - Сегунда 20:00 Леганес 0 Понферрадина 0 П1 1.80 Х 3.10 П2 5.75
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 0
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.37
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.85 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 4.40 Х 4.60 П2 1.69
19 апреля 00:51
автор: Максим Скороходов

Макс Ферстаппен: Удержаться на трассе было очень тяжело

Перед стартом Гран-при Эмилии-Романии прошел сильный дождь.

Победитель Гран-при Эмилии-Романии нидерландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен (»Ред Булл») рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся на трассе.

«Было очень сложно, особенно вначале. Если честно, было очень тяжело удержаться на трассе, она была очень скользкой. И конечно же, шины изнашиваются на мокрой дороге, всегда нелегко выбрать момент для смены резины.

Я думаю, что мы справились со всеми трудностями, хотя и был один момент на рестарте, но в остальном все прошло идеально, чему я очень доволен», - приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Напомним, что второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», проигравший победителю 22 секунды, третьим стал его соотечественник из «Макларена» Ландо Норрис (+23,702), россиянин Никита Мазепин (»Хаас») финишировал 16-м, проиграв Ферстаппену 2 круга.

источник: Формула-1
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Марко Николич может покинуть "Локомотив"Хет-трик Бучневича помог "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси"Во время произвольного танца у Виктории Синициной расстегнулось платьеОткровенные фото российской фигуристки взорвали Интернет«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?Как выглядит без своего трико "королева горных лыж"
«Романцев подзывает на замену, а я сижу — и завязать шнурки не могу…» Интервью Хлестова. Часть 2
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Вторая часть большого интервью.
«Бразильцы, конечно, неудобные, но Черенков был просто Бог». Интервью Хлестова. Часть 1
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Первая часть большого интервью.
«Не верю в приход Карпина в «Спартак». Вы вспомните слова Федуна». Мостовой — о сенсации
Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» появившуюся в прессе информацию о том, что его бывший одноклубник по «Сельте» Валерий Карпин входит в шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака».
«В открытом океане сложно читать Достоевского и слушать классику». Правила жизни Федора Конюхова
Легендарный российский путешественник рассказал о том, как собирается установить очередной мировой рекорд - в одиночку переплыть через Тихий океан на катамаране, оборудованном солнечными батареями. В интервью "Плеймейкеру" речь зашла и о других проектах Конюхова, который на пороге 70-летия не перестает удивлять.
9 русских голов в 2 матчах НХЛ: Бучневич — хет-трик, Овечкин — дубль, Панарин, Орлов, Кузнецов и Проворов тоже забили
Вечер 17 апреля по московскому времени подарил российским болельщикам праздник заокеанского хоккея: матчи "Филадельфия" - "Вашингтон" (3:6) и "Рейнджерс" - "Нью-Джерси" (6:3) прошли под знаком наших легионеров.
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Легкое движение руки датского футболиста принесло жителю России 2,3 миллиона рублей
Один из игроков БК "Лига Ставок" сорвал приличный куш благодаря тройному экспрессу на первые матчи европейского футбольного уик-энда.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика