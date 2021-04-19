Макс Ферстаппен: Удержаться на трассе было очень тяжело

Победитель Гран-при Эмилии-Романии нидерландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен (»Ред Булл») рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся на трассе.

«Было очень сложно, особенно вначале. Если честно, было очень тяжело удержаться на трассе, она была очень скользкой. И конечно же, шины изнашиваются на мокрой дороге, всегда нелегко выбрать момент для смены резины.

Я думаю, что мы справились со всеми трудностями, хотя и был один момент на рестарте, но в остальном все прошло идеально, чему я очень доволен», - приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Напомним, что второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», проигравший победителю 22 секунды, третьим стал его соотечественник из «Макларена» Ландо Норрис (+23,702), россиянин Никита Мазепин (»Хаас») финишировал 16-м, проиграв Ферстаппену 2 круга.