Расселл принес извинения Боттасу

«Вчера был не лучший мой день. Я знал, что это будет одна из наших лучших возможностей набрать очки в этом сезоне. И когда эти очки важны так, как для нас сейчас, иногда приходится рисковать. Это не окупилось, и я должен взять на себя ответственность за это.

Я приношу свои извинения Валттери, моей команде и всем, кто был разочарован моими действиями. Я не такой и ожидаю от себя большего, как и все остальные», — написал Расселл на своей странице в Instagram.

Напомним, после аварии Расселл попытался извиниться перед финном на месте, однако тот ответил ему в грубой форме.