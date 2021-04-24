Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Японии

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 объявило о продлении соглашения с Гран-при Япония.

— Я искренне рад, что Формула-1 продолжит проводить гонки еще три года на трассе «Судзука». Япония стала местом многих легендарных моментов этого вида спорта, где определялись титулы 11-и пилотов. Гран-при Японии всегда демонстрировал захватывающие сюжеты, и я очень рад, что мы можем и дальше дарить фанатам автоспорта Японии впечатления от Формулы-1, — приводит пресс-служба Формулы-1 слова исполнительного директора организации Стефано Доменикали.

Добавим, что в текущем году гонки на трассе «Судзука» пройдут с 8 по 10 октября.