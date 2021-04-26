Формула-1 утвердила спринтерские гонки в трех Гран-при сезона

Формула-1 официально утвердила проведение спринтерских гонок в текущем сезоне.

Как сообщает пресс-служба Ф-1, они пройдут на двух Гран-при в Европе и одном за ее пределами. Ранее планировалось, что это будут этапы в Монце, Сильвертоуне и Сан-Паулу.

После первой свободной тренировки Гран-при в пятницу будет проводиться квалификация, которая определит расположение пилотов на стартовой решетке в спринтерской гонке. А результаты субботнего спринта, в свою очередь, определят расстановку на решетке в гонке.

Пилоты, которые финишируют в тройке лучших в субботу, получат дополнительные очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.