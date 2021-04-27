Алексей Попов: Сильные команды имеют слишком большое право голоса

«В этом объявлении нет ничего нового, все было понятно уже два месяца назад.

Лично я считаю, что старт мини-гонки следовало бы поводить по перевернутому зачету чемпионата, а вот основную - уже по итогам квалификации.

Но сильные команды имеют слишком большое право голоса, и ФИА пришлось их послушать», - цитирует Попова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, по предварительной информации уже в нынешнем сезоне в рамках нескольких Гран-при состоятся так называемые спринтерские гонки, которые будут включать в себя утреннюю 60-минутную практику, стандартную квалификацию в пятницу и 100-километровый заезд в субботу.

Места на стартовой решетке стандартной воскресной гонки будут распределяться согласно результатов спринта.