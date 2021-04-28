СМИ: Гран-при Канады в сезоне-2021 будет отменен

Гран-при Канады, который планировалось провести с 11 по 13 июня, будет отменен.

По информации CBC, этап Формулы-1 не состоится из-за пандемии коронавируса и связанные с ней риски для здоровья. Организаторы в ближайшее время официально объявят о своем решении.

Напомним, то Гран-при Канады уже был отменен в 2020 году по той же причине.

Руководство Формулы-1 рассматривает несколько вариантов, какой гонкой заполнить образовавшийся пробел в календаре. Гран-при в середине июня могут провести в Стамбуле или на одной из трасс в Германии.