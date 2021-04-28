Официально: Гран-при Турции заменит Гран-при Канады в календаре нынешнего сезона

Официальный сайт Формулы-1 объявил об отмене Гран-при Канады, который должен был стать седьмым этапом нынешнего сезона.

Дело в том, правительство Канады не собирается смягчать ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии коронавируса, а потому никто не сможет приехать в Монреаль без прохождения обязательного 14-дневного карантина.

Гран-при Канады в календаре чемпионата мира заменит Гран-при Турции. Седьмой этап пройдет на автодроме «Истанбул Парк» в Стамбуле с 11 по 13 июня.

Напомним, что в прошлом году турецкий Гран-при вернулся в календарь Формулы-1 после девятилетней паузы. 15 ноября в Стамбуле победил Льюис Хэмилтон и за три этапа до конца сезона оформил свой седьмой чемпионский титул.

Гран-при Канады отменили во второй раз подряд.