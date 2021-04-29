Шарль Леклер: Я бы поставил деньги на то, что Ферстаппен станет чемпионом в нынешнем сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне.

«Если бы мне нужно было поставить деньги на одного из этих двоих, то я бы сделал ставку на чемпионство Ферстаппена. «Ред Булл» добился заметного прогресса и, похоже, в этом сезоне имеет преимущество над «Мерседесом». Макс очень талантлив и вполне способен стать чемпионом мира», – заявил Леклер в интервью для La Stampa.

Семикратный чемпион мира Хэмилтон из команды «Мерседес» выиграл первый этап нынешнего сезона Гран-при Бахрейна. Ферстаппен из «Ред Булла» победил во второй гонке, которая прошла в Имоле 18 апреля. На данный момент британец опережает голландца в общем зачете на одно очко.

2 мая пройдет гонка Гран-при Португалии.