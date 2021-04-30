Мазепин показал худшее время во второй практике Гран-при Португалии

22-летний российский автогонщик Никита Мазепин стал последним во второй сессии свободных заездов Гран-при Португалии.

Лучшее время показал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, которому Мазепин проиграл 2,801 секунды. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал вторым. Валттери Боттас из команды «Мерседес» показал третий результат.

В первой практике Хэмилтон показал пятое время, а финский гонщик Боттас стал лучшим.

Второе время в первой сессии осталось так же за Ферстаппеном, а третий результат показал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл». Российский автогонщик «Хаас» закончил практику на последнем месте.

Напомним, что Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Португалии в 2020 году.