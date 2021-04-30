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30 апреля 23:06
автор: Александр Шульгин

Гран-при России «Формулы-1» с 2022 года может проводиться в Ленинградской области

Российский этап «королевских» гонок впервые состоялся в 2014 году и с тех пор не покидал Сочи.

Гран-при России «Формулы-1» уже в 2022 году может перебраться с «Сочи Автодрома» на новую трассу в Ленинградской области «Игора Драйв», сообщает «Деловой Петербург».

В Государственную думу поступил законопроект, предусматривающий продление нулевой ставки НДС для услуг, связанных с проведением российского этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1».

Однако, в отличие от подобных нормативных актов прошлых лет, в нынешнем отсутствует указание на место проведения соревнований. По словам авторов документа, это сделано с учетом возможного переноса гонок.

«Есть планы по переносу гонок на «Игору» в 2022 году», — объяснил источник со стороны организатора.

В нынешнем году Гран-при России пройдет по-прежнему в Сочи с 23 по 26 сентября.

источник: Деловой Петербург
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