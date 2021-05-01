Ферстаппен выиграл третью свободную практику в Португалии, Хэмилтон – второй, а Мазепин – 20-й

В Портимане на международном автодроме «Алгарве» завершилась третья свободная практика Гран-при Португалии.
Лучший результат показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» – 1:18,489.
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял второе место, уступив 0,236 секунды.
Третьим в итоговом протоколе оказался другой пилот немецкой заводской команды Валлтери Боттас. Финн отстал от Ферстаппена на 0,331 секунды.
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее 20-е место с отставанием в 2,201 секунды.
Вчера, 30 апреля, первую свободную практику выиграл Боттас, а вторую – Хэмилтон.
Формула-1
3-й этап
Гран-при Португалии
Международный автодром Алгарве (Портиман)
Третья свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:18,489 (20 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,236 (20)
3. Валттери Боттас («Мерседес») – +0,331 (18)
4. Серхио Перес («Ред Булл») – +0,351 (24)
5. Эстебан Окон («Альпин») – +0,371 (18)
6. Шарль Леклер («Феррари») – +0,512 (22)
7. Карлос Сайнс («Феррари») – +0,628 (23)
8. Ландо Норрис («Макларен») – +0,783 (17)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +0,885 (25)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +0,926 (25)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») – +0,996 (25)
12. Даниэль Риккардо («Макларен») – +1,093 (19)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +1,099 (23)
14. Фернандо Алонсо («Альпин») – +1,460 (20)
15. Мик Шумахер («Хаас») – +1,544 (21)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – +1,601 (17)
17. Джордж Расселл («Уильямс») – +1,638 (18)
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – +1,725 (20)
19. Николас Латифи («Уильямс») – +2,192 (19)
20. Никита Мазепин («Хаас») – +2,201 (20)