Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии, Хэмилтон – второй, а Мазепин – 20-й

В Портимане завершилась квалификация Гран-при Португалии.
Право стартовать с первого места в завтрашней гонке завоевал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. В третьем сегменте он проехал свой лучший круг за 1 минуту и 18,348 секунды.
Второй результат показал британский напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира проиграл Валттери лишь семь тысячных секунды.
Третье место занял Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» с отставанием в 0,398 от лучшего времени дня.
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее 20-е место. Свой лучший круг в первом сегменте он проехал за 1 минуту и 20,912 секунды.
Формула-1
3-й этап
Гран-при Португалии
Портиман, международный автодром «Алгарве»
Квалификация, 3-й сегмент
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1:18,348
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,007
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,398
4. Серхио Перес («Ред Булл») – +0,632
5. Карлос Сайнс («Феррари») – +0,691
6. Эстебан Окон («Альпин») – +0,694
7. Ландо Норрис («Макларен») – +0,768
8. Шарль Леклер («Феррари») – +0,958
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +1,027
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – +1,311
Выбыли после второго сегмента:
11. Джордж Расселл («Уильямс»)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
14. Юки Цунода («Альфа Таури»)
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («Макларен»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)