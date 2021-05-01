Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии, Хэмилтон – второй, а Мазепин – 20-й

В Портимане завершилась квалификация Гран-при Португалии.

Право стартовать с первого места в завтрашней гонке завоевал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. В третьем сегменте он проехал свой лучший круг за 1 минуту и 18,348 секунды.

Второй результат показал британский напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира проиграл Валттери лишь семь тысячных секунды.

Третье место занял Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» с отставанием в 0,398 от лучшего времени дня.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее 20-е место. Свой лучший круг в первом сегменте он проехал за 1 минуту и 20,912 секунды.