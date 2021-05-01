ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Сегунда 2-й тайм, 81' Альмерия 2 Овьедо 1 П1 7.90 Х 1.18 П2 9.30
Испания - Сегунда 2-й тайм, 86' Мальорка 2 Мирандес 1 П1 1.01 Х 30.0 П2 34.0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 69' Челси 2 Фулхэм 0
Испания - Примера 2-й тайм, 73' Уэска 0 Реал Сосьедад 0 П1 7.00 Х 1.40 П2 5.30
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Бостон Брюинз 2 Баффало Сэйбрз 1 П1 1.21 Х 6.50 П2 10.0
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Беневенто 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 8.30
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Ницца 0 П1 1.44 Х 4.60 П2 8.00
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Астон Вилла 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 4.00
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Детройт Ред Уи 0 Тампа-Бэй Лайт 0 П1 5.40 Х 4.80 П2 1.52
Испания - Примера 22:00 Реал Мадрид 0 Осасуна 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 9.70
01 мая 19:29
автор: Виктор Шарафудинов

Никита Мазепин: Сегодня я стал медленнее в некоторых поворотах, но ощущения от машины намного лучше

Российский гонщик завтра будет стартовать с последнего 20-го места на Гран-при Португалии.

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление в квалификации португальского этапа чемпионата Формулы-1.

Россиянин занял последнее 20-е место, уступив своему напарнику по команде Мику Шумахеру более четырех десятых секунды. Немец занял в итоговом протоколе предпоследнее 19-е место.

«Вчера из-за погоды был очень сложный день, и я не чувствовал себя комфортно, но сегодня с утра мы сделали ряд маленьких шагов в вперед, что очень приятно видеть, – цитирует Мазепина официальный сайт Формулы-1. – Да, в некоторых поворотах сегодня я стал медленнее, но ощущения от машины сегодня намного лучше».

Выиграл квалификацию финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттаса. Гонка Гран-при Португалии пройдет в воскресенье, 2 мая, и начнется в 17:00 по московскому времени.

источник: Формула-1
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Илья Ковальчук покинул "Авангард" и вернётся в НХЛHonda Civic (2022) обзор и все подробностиЛучшим тренером апреля в РПЛ стал Марко НиколичТрусова о том, какой Плющенко тренерАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео
Падшие «Ангелы Плющенко», или Как Тутберидзе восстановила монополию
Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. Как объявил сам двукратный олимпийский чемпион, контракт между спортсменкой и его школой истек 1 мая, и продлевать его не стали.
«Формулировка «по обоюдному решению» меня удивила». Жулин — об уходе Трусовой от Плющенко к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Плеймейкеру» сенсационную новость о том, что Александра Трусова прекращает сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Динамовцы поработают с левой ногой Макарова — в Казани будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо», который состоится в субботу, 1 мая.
«Неприятно было читать гадости про Емелина, но мы и это преодолели». Шарипзянов — о победе в Кубке Гагарина
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после окончания финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4-2) рассказал «Плеймейкеру», как добывалась эта историческая победа.
«Мы поговорили с Шалуновым, злого умысла у него не было». Стась — о самом грязном приеме финала Кубка Гагарина
Нападающий «Авангарда» Андрей Стась в интервью «Плеймейкеру» поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина в финальной серии плей-офф с ЦСКА (1:0).
Спасибо этому дому – пойду к другому. Как Ковальчук покинул «Авангард» ради американской мечты
Обладатель Кубка Гагарина-2021 и нападающий Илья Ковальчук сенсационно расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
Договорные матчи в российском футболе: мифы, реальность и мнение букмекеров
Накануне 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором может определиться чемпион страны сезона-2020/21, поднялась новая волна обсуждения проблемы договорняков в отечественном футболе. Но насколько она актуальна? И что об этой проблеме думают те, кто максимально заинтересован в соблюдении футболистами принципов честной игры?
Владимир Пономарев: Если Гинер уйдет в «Крылья Советов», с его стороны это будет предательство ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном уходе из армейского клуба Евгения Гинера и Романа Бабаева.
Нагучев верит в «Майнц» и Мирзова, Орзул надеется, что «Локо» устоит в Петербурге. Битва полов #8
"Плеймейкер" представляет восьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Андрей Червиченко: Карасев — отличный судья для матча «Зенит» — «Локо». У него нет бесстыжей наглости Вилкова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу отмены красной карточки армейцу Ильзату Ахметову по итогам 27-го тура РПЛ и назначения Сергея Карасева на центральную игру 28-го тура.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика