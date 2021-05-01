Никита Мазепин: Сегодня я стал медленнее в некоторых поворотах, но ощущения от машины намного лучше

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление в квалификации португальского этапа чемпионата Формулы-1.

Россиянин занял последнее 20-е место, уступив своему напарнику по команде Мику Шумахеру более четырех десятых секунды. Немец занял в итоговом протоколе предпоследнее 19-е место.

«Вчера из-за погоды был очень сложный день, и я не чувствовал себя комфортно, но сегодня с утра мы сделали ряд маленьких шагов в вперед, что очень приятно видеть, – цитирует Мазепина официальный сайт Формулы-1. – Да, в некоторых поворотах сегодня я стал медленнее, но ощущения от машины сегодня намного лучше».

Выиграл квалификацию финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттаса. Гонка Гран-при Португалии пройдет в воскресенье, 2 мая, и начнется в 17:00 по московскому времени.