Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин - 19-й

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал первым в гонке на Гран-при Португалии.
Британский пилот «Мерседеса» по итогам 66 кругов опередил голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булла» на 29,148 секунды.
Третьим стал еще один гонщик немецкой конюшни Валттери Боттас (+33,530).
Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стал последним из тех, кто финишировал. Он занял 19-е место, отстав от победителя на два круга.
Формула-1
3-й этап
Гран-при Португалии
Портиман. Международный автодром Алгарве
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +29,148
3. Валттери Боттас («Мерседес») – +33,530
4. Серхио Перес («Ред Булл») – +39,735
5. Ландо Норрис («Макларен») – +51,369
6. Шарль Леклер («Феррари») – +55,781
7. Эстебан Окон («Альпин») — +1:03,749
8. Фернандо Алонсо («Альпин») — +1:04,808
9. Даниэль Риккардо («Макларен») – +1:15,369
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1:16,463
19. Никита Мазепин («Хаас») – +2 круга