Даниил Квят: Я еще хочу оказаться в Формуле-1 в следующем году

«У меня все отлично, новая роль в команде — резервный гонщик, работа на симуляторе, буду приходить на гонки как запасной гонщик. Интересно работать с командой, здесь новый коллектив, интересные ребята, со многими я работал в «Рено» в 2015 и 2016 году. Я везде, на фабрике и на трассе, запасной гонщик — если что-то происходит с основными пилотами, готов сесть на руль в любой момент.

У меня есть много предложений, их нужно рассматривать спокойно. Я еще хочу оказаться в «Формуле-1» в следующем году, будем работать над предложениями с менеджером. Нужно подождать этот год, посмотреть варианты, учесть много факторов, какие команды, какой спрос у серии, какая популярность и так далее, — сказал Квят в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, последней командой россиянина в «Формуле-1» была итальянская «Альфа Таури», которая не стала продлевать с ним контракт по окончании прошлого сезона.