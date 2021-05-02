Мазепин – о Гран-при Португалии: Гонка была позитивной, если смотреть на времена на круге

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свой результат на Гран-при Португалии.

«Гонка была позитивной, если посмотреть на времена на круге. Мы практически сразу поняли, что не будем бороться за высокие позиции, потому перешли на план С. Это позволило мне проехать чистые круги и посмотреть, как себя ведет болид и в чем нам нужно прибавить. Мне нужно прибавить в пилотаже – это придет с опытом», – цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

Напомним, россиянин показал 19-й результат и стал последним из тех кто смог финишировать.

Добавим, что обеду на этапе Гран-при Португалии одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.