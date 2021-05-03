Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин заработал первый штрафной балл в Формуле-1.

Как сообщает RT, такое решение было принято по итогам Гран-при Португалии, который прошел в Портимане 2 мая.

«Профиль» напоминает, что во время гонки Мазепин не пропустил лидировавшего гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, несмотря на предписывающие сделать это синие флаги.

Никита финишировал последним, однако из-за схода с дистанции пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена оказался 19-м в итоговом протоколе.

Штраф в Формуле-1 действует 12 месяцев. В случае если сумма штрафных баллов достигнет 12, гонщик будет отстранен от участия в чемпионате на одну гонку. На данный момент лидерами по этому показателю является британские гонщики Джордж Расселл («Уильямс») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»). У каждого из них по шесть штрафных баллов.