На трибуны Гран-при Монако пустят 7,5 тысяч зрителей

Правительство Монако опубликовало информацию о допуске болельщиков на уик-энд Гран-при «Формулы-1».

Как сообщает твиттер властей княжества, из-за коронавируса пятый этап чемпионата смогут посетить максимум семь с половиной тысяч зрителей. Это 40 процентов от полной вместимости трибун. Все болельщики, не проживающие в княжестве, должны предоставить результаты теста на COVID-19.

Гран-При Монако пройдет с 20 по 23 мая. В прошлом году сезон «Формулы-1» прошел без этапа в княжестве впервые с сезона-1954.