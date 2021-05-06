Росберг посоветовал Мику Шумахеру уделять время анализу данных

Бывший пилот Нико Росберг рассказал, за счет чего Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, может прибавить в результатах на трассе.

«В прошлом году мы видели, как на пресс-конференциях вокруг Мика Шумахера и Льюиса Хэмилтона собиралось немало журналистов. Конечно, это колоссальное давление. Невозможно, чтобы Мик стал таким же классным пилотом, как и его отец, который является лучшим в истории. Но все сравнивают их. Мик настолько же сильный, как и его отец. Для прогресса я бы посоветовал ему больше работать с данными. Я много анализировал информацию, пытаясь понять, что еще можно было бы улучшить», - приводит слова Росберга «RT на русском», ссылаясь на PlanetF1.

Напомним, что Мик Шумахер в этом сезоне дебютировал в «Формуле-1», выступая за «Хаас», вторым пилотом команды стал россиянин Никита Мазепин, для которого нынешний год тоже первый в «Королевских гонках». Оба пилота пока не набрали в сезоне ни одного очка.