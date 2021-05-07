Боттас показал лучшее время в первой практике Гран-при Испании

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в первых свободных заездах Гран-при Испании.
Лучшее время круга на автодроме «Барселона-Каталунья» составило 1 минуту 18,504 секунды.
Вторым стал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,033), третьим - партнер Боттаса по «Мерседесу» британец Льюис Хэмилтон (+0,123).
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее, 20-е место, проиграв победителю более трех секунд +3,472.
Вторая практика начнется 7 мая в 16:00 по московскому времени.
Гран-при Испании
Барселона-Каталония, Монмело
7 мая 2021 года
1-я практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.18,504 (25 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,033 (19)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,123 (22)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,440 (24)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,492 (25)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,516 (22)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,558 (26)
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,730 (24)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,845 (17)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,925 (25)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,165 (22)
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,177 (25)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,190 (23)
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,228 (24)
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,446 (25)
16. Николас Латифи («Уильямс») +1,766 (25)
17. Рой Ниссани («Уильямс») +2,196 (23)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,262 (23)
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +3,383 (13)
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,472 (22)