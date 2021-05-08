Мазепин - о квалификации Гран-при Испании: По ощущениям машина делает не совсем то, что я хочу

Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Испании.
«Я все еще недоволен балансом болида. По моим ощущениям, машина делает не совсем то, что я хочу. Болидом довольно трудно управлять. Нелегко удерживать машину на трассе, при этом пытаясь показать максимальный результат. Еще многое предстоит узнать, но чистая квалификация — это шаг вперед», — приводит слова россиянина пресс-служба команды.
Добавим, что Мазепин показал 20-й результат.
Гонка Гран-при Испании пройдет на «Автодроме Каталунья» 9 мая. Начало в 16:00 мск.
источник: «Хаас»