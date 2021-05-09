Мазепин выступит на Гран-при Испании с Георгиевской лентой на шлеме

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин добавил Георгиевскую ленту на гоночный шлем в честь Дня Победы. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу американской команды.

Отмечается, что гонщик выступит в новом шлеме уже на Гран-при Испании. Россиянин изменил дизайн номера девять, под которым выступает за «Хаас», - теперь цифра выполнена в виде Георгиевской ленты. Помимо этого, внутрь помещена красная звезда.

Напомним, в квалификации Мазепин занял последнюю строчку, 20-ю. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон, выигравший 100-й поул в своей карьере.

Гран-при Испании пройдет 9 мая. Старт гонки - в 16:00 (мск).